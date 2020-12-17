«Санду - патриотка Румынии». В Госдуме оценили слова Путина о миротворцах в Приднестровье
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ в эфире НСН рассказал, что ждать от нового президента Молдавии на фоне заявлений российского лидера по миротворцам.
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия выступает за вывод своих военных из Приднестровья, но сделать это возможно лишь тогда, когда для этого «созреют условия». Так президент прокомментировал призыв избранного президента Молдавии Майи Санду к выводу российских миротворцев из непризнанной республики.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, что приход Санду к власти в Молдавии лишь усложнит ситуацию в Приднестровье.
«В Молдове в следующем году состоятся парламентские выборы, от которых будет зависеть едва ли не больше, чем от того, кто является президентом страны. Но уже прозвучавшие от Санду заявления формируют новую атмосферу», - сказал Затулин.
Он напомнил, что и при предыдущем президенте Молдавии Игоре Додоне отношения Молдавии и Приднестровья были не безоблачны, а сам он действовал в духе сложившегося в стране надпартийного консенсуса о том, то никакого компромисса с Приднестровьем быть не может.
«Санду, судя по всему, намеревается пойти дальше. И это очень тревожно и опасно. С этой точки зрения Путин и говорит, что условия не созрели. Он говорит о факте и этот факт я не собираюсь опровергать. Я считаю, что подлинного взаимопонимания и при Додоне между Приднестровьем и Молдовой не было», – отметил депутат.
Выход из этого кризиса он видит в том, чтобы Молдавия отказалась от диктата начала диалог с Приднестровьем. Затулин подчеркнул, что пока же она прибегает к содействию Украины.
«Но Санду готова пойти дальше, она запланировала свой первый визит в Киев и явно в этих интересах», - обратил внимание российский депутат.
Он также добавил, что Приднестровье во внутриполитической борьбе в Молдавии имеет важное значение. По его словам, если группировка Додона хочет интегрировать Приднестровье, чтобы не допустить вхождения страны в состав Румынии, то группировка Санду заинтересована в интеграции с Румынией, а Приднестровье ей необходимо как промышленная база.
«Тем более, что Санду – патриотка скорее Румынии, чем Молдовы, и ей не хочется, чтобы ее упрекали в утрате части наследства, как они представляют. Санду в целом не столько нужно Приднестровье, сколько демонстрация прозападной и антироссийской позиции», - заключил парламентарий.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН рассказал, почему российским миротворцам в Молдавии нет альтернативы.
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