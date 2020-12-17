Деньги на войне. В Молдавии ответили Путину по миротворцам в Приднестровье

«Конфликт в Приднестровье выгоден политикам как с правого, так и с левого берега. На этом конфликте зарабатывают кучу денег местные олигархические кланы. Что касается людей, то между ними нет никакого конфликта. Сейчас в период пандемии понятно, что контакты несколько сократились, но до пандемии никаких проблем поехать с одного берега на другой не было, люди встречались с родственниками, общались, работали. Никаких признаков конфликта в регионе нет, только на уровне элиты», - сказал политолог.

Он добавил, что главная ошибка президента Игоря Додона - сохранение политической элиты, связанной с молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

«Вся политическая и чиновничья элита, которая была при Владе Плахотнюке, осталась на своих местах. Более того, одного из министров, который верой и правдой служил правительству Плахотнюка, Додон сделал премьер-министром страны – это гражданин Румынии Ион Кику. Система осталась той же. Коллективный Плахотнюк, состоящий из чиновников, продолжал свою работу при Игоре Додоне. Потому при нем ничего не изменилось в приднестровском конфликте, хотя он и делал заявления, идущие вразрез с тем, что делалось реально. Сейчас при Санду остались те же люди на тех же местах, так что ничего не изменится, если только риторика», - уверен Тулянцев.

По его словам, у приднестровского конфликта решения, покуда он выгоден элитам этих двух сторон. «Они продают этот конфликт и на запад, и на восток», - резюмировал он.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН ранее рассказал, что приход Санду к власти в Молдавии лишь усложнит ситуацию в Приднестровье.

