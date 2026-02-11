ПОДАРКИ И ИДЕИ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

В 2026 году отмечать День святого Валентина собираются 33% россиян, сообщили аналитики «Авито».

Отмечается, что 29% опрошенных 14 февраля рассчитывают на романтический ужин. Еще 19% будут рады небольшому путешествию или выходным вдвоем. Еще 15% сказали, что подарок им не важен. При этом расстроятся, если не получат подарок на День влюбленных, 18% опрошенных. Не советуем расстраивать в этот день своих любимых, лучше воспользоваться этим поводом и сделать друг другу что-то приятное.

Самые желанные подарки для женщин:

· Цветы (26% мечтают о букете)

· Украшения (19%)

· Парфюмерия (18%)

Самые желанные подарки для мужчин:

· Часы или наушники (16%)

· Хороший алкоголь (10%)

В среднем россияне планируют потратить на подарок 8 000 рублей. 20% планируют уложиться в 2 000 рублей, 37% потратят от 2 000 до 5 000. Еще 23% готовы потратить от 5 000 до 10 000 рублей, а 18% — более 10 000 рублей.

Мужчины дарят женщинам на 14 февраля бижутерию и украшения, женщины чаще делают выбор в пользу белья и шуточных наборов, заявила маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в пресс-центре НСН.

Примечательно, что для большинства опрошенных сам праздник — уже подарок. Так, 29% хотели бы получить на День всех влюбленных от своей половинки просто романтический ужин.

Ужин в столичном ресторане 14 февраля будет стоить от трех до пятидесяти тысяч рублей на двоих, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

«На 14 февраля уже много бронирований, но рестораны не будут забиты до конца, места будут. Хочу отметить, что все-таки праздник популярный, многие пойдут в рестораны. При этом далеко не все рестораны предлагают специальное меню, это накладно. Когда ты делаешь меню в праздник, когда очень много людей, это чревато проблемами на кухне. Обычное меню уже наработано, кухня справляется, а что-то новое при большом потоке посетителей приводит к проблемам. Поэтому специальным меню рестораны мало играют, но в День всех влюбленных предлагают какие-то подарки, печенья, цветы, например, кто-то дарит. В наших ресторанах 14 февраля будут цветы и сладкие подарки. Сам ужин в этот день обойдется в сумму от полторы тысячи рублей на человека, но если ресторан дорогой, чек может дойти до 25 тысяч рублей на человека. Получается, от 3 до 50 тысяч рублей на двоих. Верхняя граница и выше может быть», - рассказал он.



Самым простым, но приятным подарком для дамы сердца будет букет цветов. При этом аналитики предупреждают, что магазины сильно завысят цены накануне, а в сам праздник в точках продаж возможны очереди.

На День святого Валентина мужчины покупают красные розы и конфеты, цена такого набора — примерно 1500 рублей. Удивить же возлюбленную можно такими африканскими цветами, как леукадендроны и протеи. Об этом НСН заявила владелица салона цветов Антонина Гаганова.

«Цены всегда поднимаются за три недели до праздников, в этом году — даже за месяц. Дорожает растаможка импортных цветов, тепличные хозяйства выставили свои цены. Откат цен ожидается после 15 марта. Цены на букеты к празднику очень разнятся: кто-то покупает три тюльпана, кто-то — хороший букет, цена которого доходит до 10 тысяч рублей. В основном на День всех влюбленных покупают красные розы и коробку конфет. Примерно это обойдется в 1500 рублей. Покупать цветы за несколько дней до праздника бесполезно — цены будут одними и теми же. Но главное, конечно, — не большой и дорогой букет, а внимание», — сказала Гаганова.

Она посоветовала, как выбрать тот самый букет.

«Лучше не брать высокие розы — чем выше роза, тем хуже она “пьет”. На праздник не котируются только хризантемы, поскольку они продаются круглый год. У меня в продаже будут ранункулюсы, фрезии, анемоны, очень разные интересные цветочки. Также очень модно дарить экзотику — леукадендроны, протеи, это африканские цветы по вполне лояльной цене. Ими можно удивить девушку», — подытожила она.