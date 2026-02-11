Запретная любовь: Как в России отметят День святого Валентина
Приближается День святого Валентина, в России праздник отмечается неофициально, но влюбленные дарят друг другу подарки и придумывают необычные романтические свидания. В материале НСН – советы, как отпраздновать этот день.
Приближается один из самых спорных праздников в России – День всех влюбленных или День святого Валентина. В мире его традиционно отмечают 14 февраля, в Россию праздник любви и валентинок пришел в начале 1990-х годов после распада СССР, когда в культуру проникли западные традиции.
Именно западное происхождение праздника и расстраивает законодателей в России, которые ежегодно просят запретить праздник, переименовать или перенести. Несмотря на это, россияне дарят друг другу подарки и ходят на необычные свидания в этот день, а компании и бренды украшают заведения, витрины и сайты сердечками. В материале НСН – история праздника, легенды о святом Валентине, идеи для празднования и подарков.
ЛЕГЕНДА О ВАЛЕНТИНЕ: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
День святого Валентина назван в честь раннехристианского мученика Валентина (обычно связываемого с Валентином Интерамнским или Римским), который, по легенде, в III веке н.э. тайно венчал любовников вопреки запрету императора Клавдия II. Священник был казнен 14 февраля 269 года, а позже был канонизирован, став покровителем всех влюбленных. В 496 году папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.
Несмотря на то, что исторические сведения о святом противоречивы и носят характер легенды, традиция праздновать любовь в этот день укоренилась в средневековой Европе и распространилась по всему миру.
При этом депутаты настаивают на том, что в России праздник следует переименовать. Так, например, День святого Валентина можно переименовать в День любви или День плюшевой игрушки, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
А депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с НСН заступился за Валентина. Переименовывать День святого Валентина в России не стоит, так как этот святой имеет прямое отношение к супружеству и любви, заявил он.
«Святой Валентин – это святой и у католиков, и у православных, он канонизирован еще единой Церковью. А канонизирован он за то, что еще в языческое время проводил свадебные обряды по-христиански, он имеет самое прямое отношение к любви, к супружеству. В этом смысле к нему не может быть никаких претензий. Конечно, символ праздника не в чествовании самого святого, а именно в том, чтобы обозначить любовь к кому-то ярким действием. В этом смысле это и есть праздник любви. Но я не вижу особого смысла менять устоявшееся название праздника. Не вижу смысла отрекаться от тех, кто канонизирован еще до разделения Церкви. Да, у католиков и православных есть друг к другу серьезные претензии, но надо помнить, что изначально Церковь была единой. Не вижу смысла из-за разногласий забывать о былом единстве», - рассказал он.
ПОДАРКИ И ИДЕИ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
В 2026 году отмечать День святого Валентина собираются 33% россиян, сообщили аналитики «Авито».
Отмечается, что 29% опрошенных 14 февраля рассчитывают на романтический ужин. Еще 19% будут рады небольшому путешествию или выходным вдвоем. Еще 15% сказали, что подарок им не важен. При этом расстроятся, если не получат подарок на День влюбленных, 18% опрошенных. Не советуем расстраивать в этот день своих любимых, лучше воспользоваться этим поводом и сделать друг другу что-то приятное.
Самые желанные подарки для женщин:
· Цветы (26% мечтают о букете)
· Украшения (19%)
· Парфюмерия (18%)
Самые желанные подарки для мужчин:
· Часы или наушники (16%)
· Хороший алкоголь (10%)
В среднем россияне планируют потратить на подарок 8 000 рублей. 20% планируют уложиться в 2 000 рублей, 37% потратят от 2 000 до 5 000. Еще 23% готовы потратить от 5 000 до 10 000 рублей, а 18% — более 10 000 рублей.
Мужчины дарят женщинам на 14 февраля бижутерию и украшения, женщины чаще делают выбор в пользу белья и шуточных наборов, заявила маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в пресс-центре НСН.
Примечательно, что для большинства опрошенных сам праздник — уже подарок. Так, 29% хотели бы получить на День всех влюбленных от своей половинки просто романтический ужин.
Ужин в столичном ресторане 14 февраля будет стоить от трех до пятидесяти тысяч рублей на двоих, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
«На 14 февраля уже много бронирований, но рестораны не будут забиты до конца, места будут. Хочу отметить, что все-таки праздник популярный, многие пойдут в рестораны. При этом далеко не все рестораны предлагают специальное меню, это накладно. Когда ты делаешь меню в праздник, когда очень много людей, это чревато проблемами на кухне. Обычное меню уже наработано, кухня справляется, а что-то новое при большом потоке посетителей приводит к проблемам. Поэтому специальным меню рестораны мало играют, но в День всех влюбленных предлагают какие-то подарки, печенья, цветы, например, кто-то дарит. В наших ресторанах 14 февраля будут цветы и сладкие подарки. Сам ужин в этот день обойдется в сумму от полторы тысячи рублей на человека, но если ресторан дорогой, чек может дойти до 25 тысяч рублей на человека. Получается, от 3 до 50 тысяч рублей на двоих. Верхняя граница и выше может быть», - рассказал он.
Самым простым, но приятным подарком для дамы сердца будет букет цветов. При этом аналитики предупреждают, что магазины сильно завысят цены накануне, а в сам праздник в точках продаж возможны очереди.
На День святого Валентина мужчины покупают красные розы и конфеты, цена такого набора — примерно 1500 рублей. Удивить же возлюбленную можно такими африканскими цветами, как леукадендроны и протеи. Об этом НСН заявила владелица салона цветов Антонина Гаганова.
«Цены всегда поднимаются за три недели до праздников, в этом году — даже за месяц. Дорожает растаможка импортных цветов, тепличные хозяйства выставили свои цены. Откат цен ожидается после 15 марта. Цены на букеты к празднику очень разнятся: кто-то покупает три тюльпана, кто-то — хороший букет, цена которого доходит до 10 тысяч рублей. В основном на День всех влюбленных покупают красные розы и коробку конфет. Примерно это обойдется в 1500 рублей. Покупать цветы за несколько дней до праздника бесполезно — цены будут одними и теми же. Но главное, конечно, — не большой и дорогой букет, а внимание», — сказала Гаганова.
Она посоветовала, как выбрать тот самый букет.
«Лучше не брать высокие розы — чем выше роза, тем хуже она “пьет”. На праздник не котируются только хризантемы, поскольку они продаются круглый год. У меня в продаже будут ранункулюсы, фрезии, анемоны, очень разные интересные цветочки. Также очень модно дарить экзотику — леукадендроны, протеи, это африканские цветы по вполне лояльной цене. Ими можно удивить девушку», — подытожила она.
ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ СТРАН
14 февраля День святого Валентина отмечают во многих странах, главной традицией считаются валентинки. Вместе с ними своей второй половинке принято дарить цветы и сладости. Однако в целом традиции разнятся: в Японии это «мужской» день с дарением шоколада, в Финляндии — День друзей, а в Германии — праздник с символикой свиней. В некоторых мусульманских странах, таких как Саудовская Аравия и Иран, этот праздник запрещен.
История появления «валентинок» еще больше окутана легендами, чем сам праздник и его история. Самая популярная легенда связана с последними днями жизни святого Валентина. Согласно преданию, когда он уже был заточен в тюрьму, его полюбила незрячая девушка, отец которой работал тюремщиком. Святой был связан обетом безбрачия, чувства красавицы остались неразделеными. Но перед казнью девушка получила трогательную записку с признанием в любви с подписью «Твой Валентин». Легенда гласит, что когда Валентин покинул земной мир, к девушке вернулось зрение.
Теперь в этот день принято спрашивать «про Валентина», сказать «будешь моим Валентином?» означает спросить «пойдешь со мной на свидание?» или сказать «ты мне нравишься». Но валентинки нашли свое отражение в западных странах, в других странах к этому относятся по-разному.
В Японии, например, праздник считается «мужским». Девушки дарят шоколад (хонмей — возлюбленным, гири — коллегам/друзьям). Ответный подарок («белый день») мужчины делают 14 марта.
В Финляндии это день всех друзей, дарить открытки можно не только вторым половинкам.
Для Италии 14 февраля – это «сладкий» день, влюбленные дарят друг друга сладости с записками.
В Великобритании и Франции праздник проходит традиционно – валентинки, розы и мягкие игрушки. Любимым дарят сладости и украшения, устраивают романтические ужины.
А вот в Германии пары обмениваются подарками со символикой свиней, так как это считается признаком удачи.
В США в этот день всегда дарят шоколад в форме сердец, устраивают тематические вечеринки, а в Австралии принято делать валентинки своими руками.
