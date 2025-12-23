Зеленский: США не обнародуют часть гарантий безопасности для Украины

По его словам, существуют два ключевых документа: рамочный договор с партнерами (ЕС и США) и отдельное двустороннее соглашение с Вашингтоном. При этом глава государства уточнил, что часть договоренностей, включая некоторые дополнения, не подлежит огласке.

Окончательное решение по этим документам, как отметил Зеленский, должен принять Конгресс США.

До этого президент охарактеризовал подготовленный план мирного урегулирования как «неидеальный», несмотря на включенные в него гарантии.

Ранее стало известно, что союзники Украины в рамках обсуждаемых гарантий безопасности намерены в первую очередь задействовать дипломатические механизмы в случае новой эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

