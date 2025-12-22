Украинские СМИ сообщили об увольнении Михаила Подоляка из офиса Зеленского

Отмечается, что причиной кадровых изменений стала отставка с поста главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В результате, увольнение лиц, занимавших при нём должности советников и помощников, произошло автоматически.

Издание уточнило, что, кроме Подоляка, у Ермака было ещё девять штатных и внештатных советников.

Ранее в Верховной раде заявили, что перед своей отставкой Ермак добивался увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

