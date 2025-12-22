Украинские СМИ сообщили об увольнении Михаила Подоляка из офиса Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк был освобождён от занимаемой должности. Об этом со ссылкой на офис украинского лидера сообщает издание «Украинские новости».

СМИ: Ермак сохранил минимум десять должностей после отставки

Отмечается, что причиной кадровых изменений стала отставка с поста главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В результате, увольнение лиц, занимавших при нём должности советников и помощников, произошло автоматически.

Издание уточнило, что, кроме Подоляка, у Ермака было ещё девять штатных и внештатных советников.

Ранее в Верховной раде заявили, что перед своей отставкой Ермак добивался увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
