Украинские власти сделают все, чтобы не допустить до выборов украинцев, которые живут в России. А большинство населения хочет выбрать президента для мира, а не войны, рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН.



️Россия потребует, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать на украинских выборах на территории РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Он добавил, что проживающие на территории РФ граждане Украины должны будут получить право проголосовать там, где они живут. Килинкаров усомнился, что украинский президент Владимир Зеленский согласится на такие условия.