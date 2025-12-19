«10 миллионов — это угроза»: Кому Зеленский не разрешит голосовать на выборах
Президент Украины Владимир Зеленский уже подготовил схему, чтобы не разрешить миллионам украинцев голосовать, заявил НСН Спиридон Килинкаров.
Украинские власти сделают все, чтобы не допустить до выборов украинцев, которые живут в России. А большинство населения хочет выбрать президента для мира, а не войны, рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН.
️Россия потребует, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать на украинских выборах на территории РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Он добавил, что проживающие на территории РФ граждане Украины должны будут получить право проголосовать там, где они живут. Килинкаров усомнился, что украинский президент Владимир Зеленский согласится на такие условия.
«Такие условия Киев не устроят, потому что они понимают, что речь идет не только о людях, которые проживают исключительно на территории России, которую признает украинская сторона, но и о новых территориях, которые стали российскими. Речь идет чуть ли не о десяти миллионах человек. Предположим, что на территории Украины проживает 26 миллионов человек, а еще 10 будут голосовать из России. Это огромные риски для режима Зеленского. Это станет поводом искать варианты, чтобы провести выборы так, чтобы лишить украинцев в России права голоса. Можно поступить очень просто — объявить голосование через приложение “Дия”, аналог российских “Госуслуг”. Оно работает только с украинской SIM-картой и не функционирует на территории России. Зеленский инициатор как раз такого голосования», — указал он.
Клинкаров отметил, что на сегодняшний день сложно выделить настоящего фаворита в предвыборной гонке.
«Реальных рейтингов украинских политиков нет. То, что нам сейчас пытаются продать социологические службы — отражает только кандидатов войны. Но если речь идет о урегулировании этого конфликта, то запрос будет на совершенно другие качества людей. Я не понимаю логику, зачем сейчас Украине, например, президент-прапорщик или президент-разведчик. Чем ближе будут выборы, тем больше кандидатур появится, но у населения сейчас запрос на мир, созидание, поднятие экономики. А воинствующие политиканы, которые сейчас на передовых позициях, уйдут в прошлое, оставив после себя только придорожную пыль», — подчеркнул он.
Ранее Клинкаров объяснил НСН, кого выберут на смену Зеленскому.
