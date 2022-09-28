Небензя: Референдумы прошли прозрачно

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись и были проведены прозрачно, хоть об этом и не сообщат западные СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании СБ ООН постпреда России при организации Василия Небензю.

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«Знаю, что наши бывшие западные партнеры нас не услышат, точнее сделают вид, что не услышали, однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм», — сказал дипломат.

Отмечается, что за проведением референдума наблюдали более 100 независимых международных наблюдателей из 40 стран. Небензя не исключил, что в западных СМИ не прозвучат комментарии этих наблюдателей.

Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовали за вхождение в состав России. Об этом стало известно после подсчета 100% протоколов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРРеферендумВасилий Небензя
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