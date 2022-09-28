Небензя: Референдумы прошли прозрачно
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись и были проведены прозрачно, хоть об этом и не сообщат западные СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании СБ ООН постпреда России при организации Василия Небензю.
«Знаю, что наши бывшие западные партнеры нас не услышат, точнее сделают вид, что не услышали, однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм», — сказал дипломат.
Отмечается, что за проведением референдума наблюдали более 100 независимых международных наблюдателей из 40 стран. Небензя не исключил, что в западных СМИ не прозвучат комментарии этих наблюдателей.
Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовали за вхождение в состав России. Об этом стало известно после подсчета 100% протоколов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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