Готовившую теракт на референдуме девушку задержали в Мариуполе

Силовики задержали в Донецкой народной республике девушку, которая пыталась совершить в Мариуполе теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское УВД.

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Стражи порядка рассказали, что была задержана Ирина Навальная 1998 года рождения. По их словам, она действовала по заданию киевских спецслужб и намеревалась совершить теракт в последний день референдума о вступлении республики в состав РФ.

Отмечается, что предотвратить теракт удалось благодаря водителю такси, который сообщил правоохранителям о девушке на велосипеде, сбросившей подозрительный пакет.

Ранее ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб совершить теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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