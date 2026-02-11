«Холодрыга и безобразие!»: В Нижнем Новгороде замерзает дом, а в Павлово-2 горит техника

***

На днях к нам обратились жители 16-этажки на улице Рокоссовского в Советском районе Нижнего Новгорода, уставшие от постоянных перебоев с отоплением этой зимой.

«Мы замерзаем на протяжении всей зимы. То у нас аварии где-то – отключают отопление. Батареи чуть теплые, но нам отвечают на жалобы: мы все дали, мы не знаем, что происходит. Мы отправляем заявки, всем домом в ДУК (домоуправляющую компанию – прим. НСН), они монотонным голосом отвечают: ваша заявка принята, ожидайте, к вам придут, вам решат вопрос, но ничего с мертвой точки не сдвигается. Хорошо, когда один день батареи горячие, температура в квартире доводится до 20 градусов, но как более-менее потеплеет на улице, они снижают температуру теплоносителя. Соответственно, пока до этажей дойдет, все еще холоднее становится», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

По ее словам, этой зимой температура в квартирах один раз упала до 12 градусов тепла.

«Я переживала, что разморозится вся система и лопнут трубы, я во все колокола начала бить, потому что это будет вообще атас тогда. Хотя, мы недавно в этот дом переехали, а соседи говорят, что в 2023 году уже была такая ситуация и лопнули трубы, отопительная система дома «полетела» зимой. Просто холодрыга дома и у нас, и у соседей. Дети ходят в двойных шерстяных носках, ходят и спят в пижамах теплых, ну это невозможно, это что за безобразие? И самое главное безобразие в том, что не добьешься вообще ни от кого ничего!» - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили губернатора Нижегородской области разобраться в ситуации.

***

Другой сигнал SOS пришел к нам из Воронежа, где в девятиэтажном доме на Ленинском проспекте три месяца не было тепла в одном из стояков. В 27-градуснные морозы живущие в этих квартирах старики отчаялись от безрезультатных обращений в инстанции. Однако эта ситуация быстро разрешилась.

«Как только я вам написала, в тот же день отопление дали, хотя его не было до этого три месяца. Не успела я вам написать, и проблема решилась. Честное слово, чудо какое-то. Спасибо», - сообщила НСН одна из местных жительниц.

***

Ну а в подмосковном поселке Павлово-2 происходят регулярные выключения электричества, из-за которых у людей выходит из строя техника.

«Мы живем здесь 13 лет. Поначалу ничего подобного не было. У всех довольно приличное количество киловатт официально заведено в дом. А вот лет пять тому назад начались вот эти штуки. Возможно, кто-то поставил себе что-то более мощное, не знаю. Электричество проваливается и опять появляется. Это бьет по работе котлов, кондиционеров. У моего знакомого в момент такого скачка сгорел стабилизатор с аккумулятором, хлоровая такая штуковина. И среди ночи такое может быть, и днем, когда угодно. У кого-то посудомоечная машина сгорела, у кого-то кофеварка, у кого-то стиральная машина», - рассказал НСН один из жителей поселка.

Мы обратились в Минэнерго России с просьбой разобраться в ситуации.