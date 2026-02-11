Министр спорта Дегтярев назвал главу IIHF Тардифа редким негодяем
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф оказался редким негодяем. Об этом в эфире передачи «Центральный Канал» на платформе VK Видео заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, в вопросах возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям федерация хоккея - «самая тяжёлая».
Дегтярёв отметил, что Люк Тардиф - француз. И присутствует конфликт интересов, в связи с тем, что место России на Олимпиаде в Италии получила сборная Франции.
«То есть президент IIHF француз Тардиф не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы его родная Франция зашла как команда. Это дичь... будем судиться, долбать их в пух и прах», - заключил министр.
Ранее Дегтярев заявил, что Федерация хоккея России (ФХР) намерена обжаловать отстранение российских сборных в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
