Какую компенсацию получат россияне за «прогоревшую» путевку на Кубу
Российские туристы имеют право на компенсацию как от авиаперевозчика, так и от туроператора, заявил НСН Дмитрий Горин.
Перевозчики предлагают россиянам вернуть деньги за билеты на Кубу, а туроператоры готовы предоставить поездки в альтернативные направления тем, кто не сможет попасть на отдых вовремя, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с НСН.
Авиакомпании «Россия» и «Северный ветер» приостановят полетные программы на Кубу после того, как c острова вывезут российских туристов. Об этом сообщает «Росавиация». Горина не удивило такое развитие событий.
«Все авиакомпании прервут полеты из-за отсутствия топлива и частичного закрытия гостиниц. Это происходит из-за проблем, которые случились на Кубе. Новых туристов мы отправлять не будем: сейчас остаются рейсы только в одну сторону. Программы в этот регион будут временно прекращены. Речь идет не только о Кубе, но и о Венесуэле, куда ранее предоставлялись туры. В ближайшее время в эти страны можно будет добраться только транзитными рейсами. Авиакомпании, в свою очередь, предоставят возможность вернуть деньги за отмененный рейс или перебронировать вылет на другое направление. Туроператоры также предлагают альтернативные места поездок туристам, у кого сгорают путевки», — отметил он.
Горин добавил, что это направление не было особо важным для туристов
«Куба показала снижение турпотока в 2025-м году. За год в стране отдохнуло 130 тысяч человек, что на 30% меньше, чем в 2024. Это связано с конкуренцией между странами, расширением авиасообщения и отменами виз в ряде стран. В текущем моменте на острове находится четыре тысячи человек, еще порядка тысячи столкнутся с отменами рейсов и переносом отдыха. Но это слишком мало на фоне наших туристов. У нас выехало порядка 32 миллионов человек в 2025 году, поэтому Куба не была основным направлением. Без прямого авиасообщения оно станет еще сложнее», — указал он.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян объяснил НСН, в какие поездки не стоит отправляться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ
- Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp в России
- Собчак раскрыла, кто донес на комика Сабурова
- Польский президент Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным
- Запретная любовь: Как в России отметят День святого Валентина
- Богомолова освободили от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
- Министр спорта Дегтярев назвал главу IIHF Тардифа редким негодяем
- Больше чем хобби: Блогерам пригрозили большими штрафами за нелегальный заработок
- Какую компенсацию получат россияне за «прогоревшую» путевку на Кубу
- Родители студентов анапского колледжа назвали погибшего охранника героем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru