Перевозчики предлагают россиянам вернуть деньги за билеты на Кубу, а туроператоры готовы предоставить поездки в альтернативные направления тем, кто не сможет попасть на отдых вовремя, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с НСН.



Авиакомпании «Россия» и «Северный ветер» приостановят полетные программы на Кубу после того, как c острова вывезут российских туристов. Об этом сообщает «Росавиация». Горина не удивило такое развитие событий.