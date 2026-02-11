Половина блогеров и людей, зарабатывающих сегодня в интернете, делают это нелегально, хотя у них есть несколько вариантов официально оформить свою деятельность. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Артем Кирьянов.

В 2026 году один из ключевых вопросов для блогеров связан с определением момента, когда личный блог перестает быть хобби и приобретает статус бизнеса, пишут «Известия». Юристы указывают, что формально это происходит с момента получения первого дохода. Однако контролирующие органы чаще всего обращают внимание не на разовую выплату, а на постоянные начисления. Кирьянов раскрыл, когда блогер считается предпринимателем.

«Когда люди начинают зарабатывать на блоге, тогда это и становится бизнесом. С блогерами у нас действительно не все урегулировано. Например, те же донаты, которые блогер может получать. Многие из тех, кто работает в блогосфере, пренебрегают вообще любыми оформлениями статуса предпринимательства и, соответственно, уплатой налогов. А у нас сегодня три таких возможных статуса: они могут быть самозанятыми, если их доход не превышает 2 млн 400 тысяч в год, они могут быть ИП или могут работать как юридическое лицо. Процесс обеления блогосферы только начинается, и я думаю, что в течение еще нескольких лет он будет нарастать. Думаю, как минимум половина сегодняшних блогеров или людей, которые зарабатывают этим в интернете, делают это нелегально», - рассказал он.