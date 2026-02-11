Больше чем хобби: Блогерам пригрозили большими штрафами за нелегальный заработок
Артем Кирьянов призвал начинающих блогеров в беседе с НСН оформить свою деятельность официально уже сейчас, иначе в будущем они столкнутся со штрафами.
Половина блогеров и людей, зарабатывающих сегодня в интернете, делают это нелегально, хотя у них есть несколько вариантов официально оформить свою деятельность. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Артем Кирьянов.
В 2026 году один из ключевых вопросов для блогеров связан с определением момента, когда личный блог перестает быть хобби и приобретает статус бизнеса, пишут «Известия». Юристы указывают, что формально это происходит с момента получения первого дохода. Однако контролирующие органы чаще всего обращают внимание не на разовую выплату, а на постоянные начисления. Кирьянов раскрыл, когда блогер считается предпринимателем.
«Когда люди начинают зарабатывать на блоге, тогда это и становится бизнесом. С блогерами у нас действительно не все урегулировано. Например, те же донаты, которые блогер может получать. Многие из тех, кто работает в блогосфере, пренебрегают вообще любыми оформлениями статуса предпринимательства и, соответственно, уплатой налогов. А у нас сегодня три таких возможных статуса: они могут быть самозанятыми, если их доход не превышает 2 млн 400 тысяч в год, они могут быть ИП или могут работать как юридическое лицо. Процесс обеления блогосферы только начинается, и я думаю, что в течение еще нескольких лет он будет нарастать. Думаю, как минимум половина сегодняшних блогеров или людей, которые зарабатывают этим в интернете, делают это нелегально», - рассказал он.
В связи с этим Кирьянов призвал начинающих блогеров сразу оформить свою деятельность, чтобы в будущем не попасть на крупные суммы штрафа.
«Действительно малые блоги не попадают в поле зрения соответствующих органов. Но если мы, как государство, видим постоянные поступления на карту физическому лицу, которые не имеют других объяснений, кроме как предпринимательская деятельность, то дальше встает вопрос не о том, что человек не платит налоги, а что он осуществляет эту деятельность без соответствующей регистрации. Так что ошибочно думать, что если сегодня на вас государство не обратило внимания, то такого не случится в будущем. А штрафные санкции включают себя и 40% штрафа за неуплаченные налоги, и глубину этих штрафов и налогов за три года в соответствии со сроком давности. Поэтому людям, которые только начинают свой путь в качестве блогера, лучше сразу ознакомиться со всеми требованиями государства к предпринимательству и оформить это, чтобы не заплатить в итоге больше», - подытожил он.
Ранее сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин заявил НСН, что Telegram не стал массовой площадкой для блогеров, а авторы каналов после блокировки перейдут в MAX.
