Родители студентов анапского колледжа назвали погибшего охранника героем

Охранник, погибший в результате стрельбы в индустриальном колледже Анапы, спас всех учащихся. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила мама одной из студенток учебного заведения.

Один человек погиб при стрельбе в техникуме в Анапе

По её словам, мужчина, которого звали Николай, не только принял атаку вооруженного студента на себя, но и вовремя вызвал подмогу.

«Охранник — наш герой... я думаю, он спас всех наших детей... дочь говорит, хороший, приветливый был», - рассказала женщина.

Инцидент в колледже Анапы произошёл 11 февраля. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в результате погиб охранник учебного заведения, ещё два человека были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

