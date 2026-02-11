Богомолова освободили от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
11 февраля 202618:58
Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов был освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Как сообщили в Минкульте РФ, режиссёр покинул пост по собственному желанию.
«Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», - говорится в сообщении.
Ранее Богомолова назначили и.о. ректора после смерти руководителя учреждения Игоря Золотовицкого. Это решение вызвало много негатива. В итоге режиссёр попросил освободить его должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
