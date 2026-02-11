Вопрос в сумме: В России оценили возвращение McDonald's
McDonald's может вернуться в Россию, если договориться с сетью «Вкусно — и точка» о цене выкупа своих ресторанов, заявил Игорь Бухаров.
Никто не знает, каковы были условия продажи ресторанов McDonald's в России, заявил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Покупатель ресторанов американской сети быстрого питания McDonald’s и владелец, открывшейся на их месте, сети «Вкусно - и точка» Александр Говор прокомментировал новость о том, что компания вновь зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. В интервью РБК он отметил, что не верит в возвращение McDonald's в Россию. По словам Говора, компании вряд ли будет выгодно реализовать опцион на обратный выкуп своего бизнеса в РФ.
Бухаров напомнил, что McDonald's должен был открыть первый ресторан в СССР перед Олимпиадой-80 в Москве, но сделал это только через 10 лет.
«Возвращение McDonald's в Россию сложно комментировать по одной простой причине, потому что, если смотреть на переговоры с McDonald's, то он должен был войти к нам на Олимпиаду-80. Ввод советских войск в Афганистан отстрочил это на 10 лет. Во всем мире не только же McDonald's делает бургеры и функционирует как предприятие быстрого обслуживания. Кроме того, никто не знает, каковы были условия продажи ресторанов в России. Назвать даже приблизительную цену, за которую McDonald's может их выкупить в условиях инфляции в России и США, невозможно. Её определят сами стороны в процессе переговоров», - отметил Бухаров.
Ранее инвестконсультант Андрей Кочетков рассказал НСН, что первыми в Россию будут возвращаться компании, которые оставили себе возможность обратного выкупа активов, однако их затраты вырастут в несколько раз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Охранник техникума в Анапе погиб, остановив стрелка
- Компанию «Рижский хлеб» внесли в перечень экстремистов и террористов
- Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ
- Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp в России
- Собчак раскрыла, кто донес на комика Сабурова
- Польский президент Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным
- Запретная любовь: Как в России отметят День святого Валентина
- Богомолова освободили от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
- Министр спорта Дегтярев назвал главу IIHF Тардифа редким негодяем
- Больше чем хобби: Блогерам пригрозили большими штрафами за нелегальный заработок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru