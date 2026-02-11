Никто не знает, каковы были условия продажи ресторанов McDonald's в России, заявил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Покупатель ресторанов американской сети быстрого питания McDonald’s и владелец, открывшейся на их месте, сети «Вкусно - и точка» Александр Говор прокомментировал новость о том, что компания вновь зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. В интервью РБК он отметил, что не верит в возвращение McDonald's в Россию. По словам Говора, компании вряд ли будет выгодно реализовать опцион на обратный выкуп своего бизнеса в РФ.

Бухаров напомнил, что McDonald's должен был открыть первый ресторан в СССР перед Олимпиадой-80 в Москве, но сделал это только через 10 лет.