РФ и Белоруссия не будут участвовать в первом заседании Совета мира
Представителей России не будет на первом заседании Совета мира. Об этом телеканалу RTVI заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, тема данной структуры «по-прежнему находится в проработке в МИД России».
Как пишет RT, также на первом заседании Совета мира, которое пройдёт 19 февраля, не будет и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт пояснила, что это связано с его графиком.
«Мы с удовольствием посетили бы США, но есть вопросы, которые невозможно отложить», - сказала она.
Ранее власти Испании отказались от участия в Совете мира по сектору Газа, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила лидера США Дональда Трампа пересмотреть формат организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ
- Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp в России
- Собчак раскрыла, кто донес на комика Сабурова
- Польский президент Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным
- Запретная любовь: Как в России отметят День святого Валентина
- Богомолова освободили от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
- Министр спорта Дегтярев назвал главу IIHF Тардифа редким негодяем
- Больше чем хобби: Блогерам пригрозили большими штрафами за нелегальный заработок
- Какую компенсацию получат россияне за «прогоревшую» путевку на Кубу
- Родители студентов анапского колледжа назвали погибшего охранника героем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru