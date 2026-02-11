РФ и Белоруссия не будут участвовать в первом заседании Совета мира

Представителей России не будет на первом заседании Совета мира. Об этом телеканалу RTVI заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лавров: Совет мира не сможет заменить ООН

Он добавил, тема данной структуры «по-прежнему находится в проработке в МИД России».

Как пишет RT, также на первом заседании Совета мира, которое пройдёт 19 февраля, не будет и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт пояснила, что это связано с его графиком.

«Мы с удовольствием посетили бы США, но есть вопросы, которые невозможно отложить», - сказала она.

Ранее власти Испании отказались от участия в Совете мира по сектору Газа, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила лидера США Дональда Трампа пересмотреть формат организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
