Венгрия с начала года получила более 6 млрд кубометров газа из России
Венгрия с начала текущего года получила свыше 6 млрд кубометров газа из России. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
Дипломат уточнил, что топливо поступило в республику по газопроводу «Турецкий поток».
«Ожидаем, что по итогам года мы увидим обновление прошлогодних рекордных показателей - 8,6 миллиардов», - отметил Станиславов.
По словам дипломата, Москва из года в год подтверждает статус надежного партнера по всем направлениям сотрудничества.
Между тем российским банкам разрешили участвовать в реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, решение принял Минфин США.
