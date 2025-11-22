Венгрия с начала года получила более 6 млрд кубометров газа из России

Венгрия с начала текущего года получила свыше 6 млрд кубометров газа из России. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.

Дипломат уточнил, что топливо поступило в республику по газопроводу «Турецкий поток».

«Ожидаем, что по итогам года мы увидим обновление прошлогодних рекордных показателей - 8,6 миллиардов», - отметил Станиславов.

По словам дипломата, Москва из года в год подтверждает статус надежного партнера по всем направлениям сотрудничества.

Между тем российским банкам разрешили участвовать в реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, решение принял Минфин США.

