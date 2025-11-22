В Польше начали спецоперацию «Путь» после взрыва на железной дороге

Специальную операцию начали в Польше после взрыва на железнодорожных путях, ведущих на Украину. Об этом сообщили в главной комендатуре полиции республики.

Как отметили в ведомстве, на фоне диверсий на железной дороге главный комендант полиции обратился к главе МВД и администрации, попросив Вооруженные силы Польши присоединиться к работе полицейских.

«Сегодня главный комендант полиции приказал провести полицейскую операцию под кодовым названием "Путь"», — рассказали в комендатуре.

Эти шаги нацелены на противодействие диверсиям на железнодорожной инфраструктуре, защиту безопасности, общественного порядка. Различные службы совместно будут вести наблюдение и патрулирование, немедленно реагировать на угрозы безопасности.

ЧП на железной дороге произошло в Мазовецком воеводстве 16 ноября. Власти сообщили о повреждении путей, позднее появились данные о том, что на линии был совершен подрыв. Польские силовики задержали четырех человек в рамках расследования инцидента, но не смогли предъявить им обвинения, трех человек опросили как свидетелей и освободили.

