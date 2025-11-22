Министр армии США заявил об очень плохом положении Украины
Украина оказалась в очень плохом положении. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл, пишет Financial Times.
Дрисколл ранее провел в Киеве встречу с европейскими чиновниками. По словам министра, американские военные оценивают положение украинской стороны как «очень плохое».
«И сейчас самое подходящее время для мира», - указал Дрисколл.
Как отметил один из чиновников, министр подчеркнул, что для мирного решения остается мало времени.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил Дрисколлу в Киеве о готовности работать с администрацией лидера США Дональда Трампа над новым планом урегулирования конфликта.
