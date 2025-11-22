В МВД рассказали о сокращении случаев мошенничества в автостраховании
Около 80 фактов мошенничества в сфере автострахования зарегистрировано в России с января по сентябрь 2025 года. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
«За девять месяцев текущего года... совершено 77 (-67,0%) фактов мошенничества в сфере автострахования», - отметили в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.
По данным МВД, было расследовано 101 преступление - на 45,4% меньше, чем годом ранее. При этом раскрываемость подобных преступлений выросла на 12% год к году и превысила 90%.
Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества с похищением персональных данных под предлогом оформления виртуальной кредитной карты.
