Нежилое здание загорелось в центре Москвы

Строительные материалы загорелись в нежилом здании в центре Москвы. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

Инцидент произошел на Тверской улице. Возгорание зафиксировали на девятом этаже нежилого здания.

«На месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», - подчеркнули в МЧС.

Ранее в центре Москвы произошел пожар в отеле Radisson Blu, до прибытия пожарных из здания эвакуировались около 400 человек.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
