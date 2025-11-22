Нежилое здание загорелось в центре Москвы
22 ноября 202503:45
Строительные материалы загорелись в нежилом здании в центре Москвы. Об этом сообщает столичное управление МЧС.
Инцидент произошел на Тверской улице. Возгорание зафиксировали на девятом этаже нежилого здания.
«На месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», - подчеркнули в МЧС.
Ранее в центре Москвы произошел пожар в отеле Radisson Blu, до прибытия пожарных из здания эвакуировались около 400 человек.
