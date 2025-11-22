Соцфонд назвал средний размер пенсии по инвалидности в России
22 ноября 202503:27
Средняя пенсия по инвалидности в России составляет более 15 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
По состоянию на 1 октября средний размер такой выплаты достиг 15 871 рубля. В начале года средняя пенсия по инвалидности оценивалась в 15 488 рублей.
Согласно данным Соцфонда, размер такой пенсии у работающих граждан составляет 16 037 рублей, у неработающих - 15 796 рублей.
Ранее в фонде рассказали, что средний размер социальной пенсии в РФ достиг 15 514,11 рубля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соцфонд назвал средний размер пенсии по инвалидности в России
- Песков рассказал, ожидается ли разговор Путина и Трампа о плане по Украине
- В Польше начали спецоперацию «Путь» после взрыва на железной дороге
- В Нигерии из католической школы похитили 227 учеников и учителей
- Трамп: Зеленскому следовало заключить сделку по Украине год или два назад
- Силы ПВО сбили четыре украинских дрона над двумя регионами
- США разрешили операции с российскими банками по проекту АЭС «Пакш-2»
- НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота
- Польша отпустила задержанных по делу о взрыве на ж/д линии
- Министр армии США признал технологический рывок армии России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru