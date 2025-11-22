Соцфонд назвал средний размер пенсии по инвалидности в России

Средняя пенсия по инвалидности в России составляет более 15 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей в месяц

По состоянию на 1 октября средний размер такой выплаты достиг 15 871 рубля. В начале года средняя пенсия по инвалидности оценивалась в 15 488 рублей.

Согласно данным Соцфонда, размер такой пенсии у работающих граждан составляет 16 037 рублей, у неработающих - 15 796 рублей.

Ранее в фонде рассказали, что средний размер социальной пенсии в РФ достиг 15 514,11 рубля.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
