Соцфонд назвал средний размер пенсии по инвалидности в России

По состоянию на 1 октября средний размер такой выплаты достиг 15 871 рубля. В начале года средняя пенсия по инвалидности оценивалась в 15 488 рублей.

Согласно данным Соцфонда, размер такой пенсии у работающих граждан составляет 16 037 рублей, у неработающих - 15 796 рублей.

Ранее в фонде рассказали, что средний размер социальной пенсии в РФ достиг 15 514,11 рубля.

