Песков: Поставка Украине ракет «Томагавк» потребует адекватного ответа России

В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что если это действительно произойдёт, то такие поставки станут «новым серьёзным витком напряжённости».

«Представители американского руководства... допускали возможность ударов вглубь территории России. Это достаточно опасный симптом... Мы его заметили», - заключил представитель Кремля.

Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил «Радиоточке НСН», что Трамп не рискнет поставлять Украине дальнобойные «Томагавки».