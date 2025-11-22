Посол: Россия не видит планов Боснии и Герцеговины ввести визы

Россия пока не видит признаков планов по введению Боснией и Герцеговиной виз для россиян. Об этом рассказал посол РФ в стране Игорь Калабухов в беседе с РИА Новости.

«Нет, таких признаков сейчас мы не наблюдаем. Но мы видим, как Брюссель выдвигает определенные условия, связанные с евроинтеграцией Боснии и Герцеговины», - сказал дипломат.

По словам Калабухова, приоритеты определяются политическими силами страны. При этом Москва исходит из того, что дружественные связи двух государств не должны страдать.

Ранее в посольстве РФ в Сараево заявили, что российская сторона отреагирует, если Босния и Герцеговина под давлением Евросоюза отменит безвизовый режим для россиян.

