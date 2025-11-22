Посол: Россия не видит планов Боснии и Герцеговины ввести визы
Россия пока не видит признаков планов по введению Боснией и Герцеговиной виз для россиян. Об этом рассказал посол РФ в стране Игорь Калабухов в беседе с РИА Новости.
«Нет, таких признаков сейчас мы не наблюдаем. Но мы видим, как Брюссель выдвигает определенные условия, связанные с евроинтеграцией Боснии и Герцеговины», - сказал дипломат.
По словам Калабухова, приоритеты определяются политическими силами страны. При этом Москва исходит из того, что дружественные связи двух государств не должны страдать.
Ранее в посольстве РФ в Сараево заявили, что российская сторона отреагирует, если Босния и Герцеговина под давлением Евросоюза отменит безвизовый режим для россиян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Генералы США посетят Москву для обсуждения плана по Украине
- Посол: Россия не видит планов Боснии и Герцеговины ввести визы
- Стармер: Союзники обсудят план Трампа по Украине на полях G20
- Нежилое здание загорелось в центре Москвы
- Соцфонд назвал средний размер пенсии по инвалидности в России
- Песков рассказал, ожидается ли разговор Путина и Трампа о плане по Украине
- В Польше начали спецоперацию «Путь» после взрыва на железной дороге
- В Нигерии из католической школы похитили 227 учеников и учителей
- Трамп: Зеленскому следовало заключить сделку по Украине год или два назад
- Силы ПВО сбили четыре украинских дрона над двумя регионами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru