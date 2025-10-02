Военэксперт Кнутов назвал оружие, способное нейтрализовать «Томагавки»
Нейтрализовать американские крылатые ракеты «Томагавк» способен российский комплекс С-350 «Витязь». Об этом NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, за рубежом этот комплекс так и называют — «убийцей крылатых ракет».
Он отметил, что справиться с «Томагавками» могут северокорейские ракеты «Пельбит», которые, «в какой-то степени аналогичны российским «Искандерам».
«Пельбит» может уничтожать места запуска... а также места их складирования и доставки. Таким образом, фактически уничтожать «Томагавки» сразу после разгрузки и по пути следования к местам запуска», - заключил Кнутов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная поставка Украине ракет «Томагавк» станет «новым серьёзным витком напряжённости», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
