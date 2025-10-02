Военэксперт Кнутов назвал оружие, способное нейтрализовать «Томагавки»

По его словам, за рубежом этот комплекс так и называют — «убийцей крылатых ракет».

Он отметил, что справиться с «Томагавками» могут северокорейские ракеты «Пельбит», которые, «в какой-то степени аналогичны российским «Искандерам».

«Пельбит» может уничтожать места запуска... а также места их складирования и доставки. Таким образом, фактически уничтожать «Томагавки» сразу после разгрузки и по пути следования к местам запуска», - заключил Кнутов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная поставка Украине ракет «Томагавк» станет «новым серьёзным витком напряжённости», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

