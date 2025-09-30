Лавров: Заявления США по «Томагавкам» являются результатом давления Европы
Заявления США об обсуждении передачи Украине крылатых ракет «Томагавк» является результатом давления Европы на Вашингтон. Как пишет RT, таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, американцы поставляют «Томагавки» «далеко не всем», и речи о каком-либо принятом в Белом доме решении не идёт.
«Вашингтон хочет показать, что они учитывают мнение своих союзников», - указал Лавров, добавив, что передача Киеву ракет «не изменит военной ситуации».
Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил «Радиоточке НСН», что США не станет передавать «Томагавки» Украине, которая даже не сможет ими воспользоваться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич
- Вливаем деньги: Какие горнолыжные курорты заменят россиянам Альпы
- Психолог раскрыла, как привлечь ребенка к занятиям музыкой
- В Польше задержали подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках»
- Учителя назвали «подачками» возможные выплаты к профессиональному празднику
- Лавров: Заявления США по «Томагавкам» являются результатом давления Европы
- «Риски высоки»: Авиаэкспертов удивило заявление Минтранса об аэротакси в городах
- Песков: Поддерживает план Трампа по урегулированию в секторе Газа
- Песков: В Кремле негативно оценивают заявления о возможных ударах вглубь РФ
- Кризис лирики: Как барды в России стали нишевыми артистами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru