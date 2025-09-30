Лавров: Заявления США по «Томагавкам» являются результатом давления Европы

По его словам, американцы поставляют «Томагавки» «далеко не всем», и речи о каком-либо принятом в Белом доме решении не идёт.

«Вашингтон хочет показать, что они учитывают мнение своих союзников», - указал Лавров, добавив, что передача Киеву ракет «не изменит военной ситуации».

Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил «Радиоточке НСН», что США не станет передавать «Томагавки» Украине, которая даже не сможет ими воспользоваться.

