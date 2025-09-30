Лавров: Заявления США по «Томагавкам» являются результатом давления Европы

Заявления США об обсуждении передачи Украине крылатых ракет «Томагавк» является результатом давления Европы на Вашингтон. Как пишет RT, таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Кремле назвали высказывания о поставке Киеву ракет «Томагавк» очень серьезными

По его словам, американцы поставляют «Томагавки» «далеко не всем», и речи о каком-либо принятом в Белом доме решении не идёт.

«Вашингтон хочет показать, что они учитывают мнение своих союзников», - указал Лавров, добавив, что передача Киеву ракет «не изменит военной ситуации».

Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил «Радиоточке НСН», что США не станет передавать «Томагавки» Украине, которая даже не сможет ими воспользоваться.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаСШАСергей ЛавровКрылатые Ракеты

Горячие новости

Все новости

партнеры