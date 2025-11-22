Стармер: Союзники обсудят план Трампа по Украине на полях G20
22 ноября 202503:57
Друзья и партнеры Киева на полях саммита Группы двадцати обсудят предложенный США план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет Reuters.
По словам политика, стороны изучат возможности усиления инициативы администрации президента США Дональда Трампа в целях «обеспечения полного прекращения огня». Кроме того, Стармер указал, что продолжит координировать работу с Вашингтоном и Киевом.
Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стармер: Союзники обсудят план Трампа по Украине на полях G20
- Нежилое здание загорелось в центре Москвы
- Соцфонд назвал средний размер пенсии по инвалидности в России
- Песков рассказал, ожидается ли разговор Путина и Трампа о плане по Украине
- В Польше начали спецоперацию «Путь» после взрыва на железной дороге
- В Нигерии из католической школы похитили 227 учеников и учителей
- Трамп: Зеленскому следовало заключить сделку по Украине год или два назад
- Силы ПВО сбили четыре украинских дрона над двумя регионами
- США разрешили операции с российскими банками по проекту АЭС «Пакш-2»
- НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru