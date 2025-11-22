Стармер: Союзники обсудят план Трампа по Украине на полях G20

Друзья и партнеры Киева на полях саммита Группы двадцати обсудят предложенный США план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет Reuters.

Будапешт призвал ЕС не мешать мирному плану США по Украине

По словам политика, стороны изучат возможности усиления инициативы администрации президента США Дональда Трампа в целях «обеспечения полного прекращения огня». Кроме того, Стармер указал, что продолжит координировать работу с Вашингтоном и Киевом.

Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
