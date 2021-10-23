Войны не будет. Эксперты поспорили об активности НАТО около российских границ

Страны НАТО пытаются оболгать Россию и достичь экономических целей через угрозы и обвинения во всех смертных грехах, заявил вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Польша и страны Прибалтики, которые граничат с Россией, еще меньше готовы идти на серьезные действия, чем их партнеры по блоку НАТО.

«Эти страны – собачки на поводушке у НАТО, США и Великобритании. Сами они на такие действия не рискнут [пойти] однозначно. Тем более уже и Литва, и Прибалтика объявляют о [необходимости] помощи в борьбе с коронавирусом, им сейчас абсолютно не до этого. Это всё успокоится, эта вся агония экономической борьбы за цены на газ закончится. Вранье же идет, что Россия повышает цены. Россия, наоборот, хочет, говоря простым языком, сделать им как лучше, правильно говорит президент Владимир Путин – а вы [западные страны] не хотите и нас обливаете грязью. Ничего, зима наступит, они вернутся к своим печкам, к своему отоплению, и всё это успокоится. Не бойтесь, войны в ближайшее время не будет!», - шутливо отметил вице-адмирал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал риостановление работы российского представительства при НАТО. Официальный представитель Кремля считает, что это означает оформление фактического состояния отношений с Альянсом. решение было неизбежно, приводит слова Пескова «Интерфакс».

По его словам, отношений никаких и не было, не было никакого диалога.



