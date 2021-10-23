Войны не будет. Эксперты поспорили об активности НАТО около российских границ
Политологи, дипломаты и военные поспорили о возможности развязывания НАТО войны с Россией.
НАТО последовательно стягивает силы к границам России, чем показывает неготовность к равноправному диалогу. Об этом 23 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО»,— цитируют Шойгу «Известия».
Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что современная позиция НАТО может привести к краху системы международных отношений.
«У НАТО, большого западного мира, что бы ни происходило, всегда виновата Россия. Дальнейшее продолжение в том же духе означает смерть всей системы международных отношений. Мы близки, как никогда, к настоящему конфликту. Часы Судного дня Чикагского университета, которые отмеряют время до ядерной войны, показывают сейчас 100 секунд до полуночи. Это самое близкое положение стрелок часов за всю их историю. Я не хочу произносить суровое слово «война», но полагаю, что спровоцированные спорадические конфликты могут привести к серьёзному противостоянию.
Раз нет справедливости, закона, правосудия, то, конечно, нам надо выстраивать свою линию. Например, Евразийский суд по правам человека был бы неплохим ответом Западу», - подчеркнул политолог.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал причиной давления США на Россию стремление Вашингтона «дисциплинировать» все страны и вернуться к ситуации 1990-х годов.
«Американцы по-прежнему исходят из того, что им надо дисциплинировать все страны. Они провели кампанию по давлению на европейские страны, очень цепко держат под контролем Японию… Они совершенно недовольны тем, что мы проводим подчеркнутую самостоятельную линию и у себя, и в других странах. Им была комфортна ситуация, которая была в начале 1990-х годов, но мы к ней возвращаться не будем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Страны НАТО пытаются оболгать Россию и достичь экономических целей через угрозы и обвинения во всех смертных грехах, заявил вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Польша и страны Прибалтики, которые граничат с Россией, еще меньше готовы идти на серьезные действия, чем их партнеры по блоку НАТО.
«Эти страны – собачки на поводушке у НАТО, США и Великобритании. Сами они на такие действия не рискнут [пойти] однозначно. Тем более уже и Литва, и Прибалтика объявляют о [необходимости] помощи в борьбе с коронавирусом, им сейчас абсолютно не до этого. Это всё успокоится, эта вся агония экономической борьбы за цены на газ закончится. Вранье же идет, что Россия повышает цены. Россия, наоборот, хочет, говоря простым языком, сделать им как лучше, правильно говорит президент Владимир Путин – а вы [западные страны] не хотите и нас обливаете грязью. Ничего, зима наступит, они вернутся к своим печкам, к своему отоплению, и всё это успокоится. Не бойтесь, войны в ближайшее время не будет!», - шутливо отметил вице-адмирал.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал риостановление работы российского представительства при НАТО. Официальный представитель Кремля считает, что это означает оформление фактического состояния отношений с Альянсом. решение было неизбежно, приводит слова Пескова «Интерфакс».
По его словам, отношений никаких и не было, не было никакого диалога.
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