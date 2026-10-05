СМИ: ДОСААФ получит усиленный госконтроль и финансирование

Соответствующий проект документа подготовило Министерство обороны РФ. В законопроекте закреплены задачи организации и перечень направлений допризывной подготовки россиян, в том числе - операторов беспилотных систем. Также ожидается передача ДОСААФ части уже используемого обществом федерального имущества и расширение финансирования.

Организация продолжит работать с призывниками, резервистами и контрактниками по своим прежним направлениям: летная и парашютная подготовка, обучение морским специальностям и т. п. Среди новых видов деятельности - подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по беспилотным авиационным системам для Вооруженных сил, других силовых структур и гражданского назначения. Результаты подготовки предлагается учитывать при распределении поступающих на военную службу россиян по видам и родам войск.

Сведения о полученных в ДОСААФ специальностях должны использоваться военкоматами и призывными комиссиями при определении перспектив пребывания в резерве. С 2025 года в управлении организацией уже участвуют государственные структуры: в наблюдательный совет входят представители Администрации президента, Минобороны и других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Инициатива должна закрепить данную модель законодательно.

Ранее в ДОСААФ приступили к обучению ветеранов СВО управлению спецавтомобилями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

