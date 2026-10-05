США в ближайшее время получат первую за четыре года партию белорусского калия
США в ближайшие нескольких недель получат первую за четыре года партию калия из Белоруссии из-за поисков Вашингтона путей к дипломатическому сближению с Минском, сообщает Financial Times.
Спецпосланник президента США Коул анонсировал новые переговоры об освобождении заключенных в Белоруссии
Белорусская компания загрузила 30 тысяч тонн гранулированного хлористого калия на судно под флагом Маршалловых Островов в российском порту в Санкт-Петербурге 15 сентября. Как ожидается, разгрузка состоится 14 октября в порту Нового Орлеана (США).
Вашингтон ввел санкции против калийной промышленности Белоруссии в 2021 году. В декабре 2025 года США начали смягчать ограничительные меры против белорусской калийной промышленности. В марте 2026 года санкции с белорусских калийных компаний были сняты.
Ранее смпецпосланник США Джон Коулзаявил, что выстраивал отношения с Лукашенко с помощью анекдотов и тостов за водкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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