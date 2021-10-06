«Предельное сокращение». США рискуют «доиграться» до закрытия посольства в Москве

Если посольство США в Москве будет сокращено до минимума или закрыто, в этом не будет трагедии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Ранее группа американских сенаторов обратились к президенту США с требованием устранить диспропорцию с Россией в количестве дипломатов. По их данным, в США находятся более 400 российских дипломатов, а в России — около 100 американских. Предлагается либо нарастить число сотрудников дипмиссии в РФ, либо выслать 300 российских дипломатов.