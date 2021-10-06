«Предельное сокращение». США рискуют «доиграться» до закрытия посольства в Москве
России не стоит эмоционально реагировать на заявления Вашингтона о возможной высылке дипломатов, сказал НСН Андрей Бакланов.
Если посольство США в Москве будет сокращено до минимума или закрыто, в этом не будет трагедии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Ранее группа американских сенаторов обратились к президенту США с требованием устранить диспропорцию с Россией в количестве дипломатов. По их данным, в США находятся более 400 российских дипломатов, а в России — около 100 американских. Предлагается либо нарастить число сотрудников дипмиссии в РФ, либо выслать 300 российских дипломатов.
«У нас в свое время вообще не было дипломатических отношений с США, до 1933 года. Однако, все равно жизнь продолжалась, контакты были, поэтому какой-то трагедии во всем этом нет. Просто были созданы очень большие, совершенно ненужные неудобства. Если даже посольство (США в России – прим. НСН) прекратит официальное существование, все равно под другим названием оно будет существовать. Передадут дела представителю какой-нибудь дружественной страны. Такие вещи бывают, но зачем все это делать? Я думаю, нам не надо эмоционально реагировать на все эти вещи», - сказал Бакланов.
При этом он высказал мнение, что все идет к тому, что посольства могут быть предельно сокращены.
«Я не вижу ничего страшного, если даже посольства будут предельно сокращены. Я в 1970-е годы приехал в посольство Великобритании на работу, когда там было такое сокращение, что оно было совершенно пустое. Но работа продолжалась. Неудобства были, но в любом случае большой трагедии не будет. Посольства могут быть доведены до ситуации, когда сложно будет справляться с минимальным набором функций. Сейчас все идет к этому, но будем надеяться на здравый смысл», - подчеркнул дипломат.
По его словам, заявление американских сенаторов является попыткой давления на Россию.
«Дело зашло достаточно далеко. Люди, подписавшие это обращение, наверное, действительно хотят поддавить на нас в очередной раз. Судя по всему, в последние месяцы из посольства США в Москве шли очень тоскливые сообщения о том, насколько им там сложно работать, не имея привычное количество обслуживающего персонала. Мы вывели обслуживающий персонал из числа тех, кто работает с американцами, чего много лет не было. Это, конечно, неудобно и непривычно для американских дипломатов здесь и, по-видимому, они бомбили властные структуры телеграммами, чтобы приняли какие-то меры для решения этого вопроса. Но я думаю, что мы не будем в одностороннем порядке его решать, потому что не мы были инициатором этой истории. Началось все с подачи американцев, а наши действия носили ответный характер. Впервые мы попробовали сделать паритет по количеству дипломатов», - отметил Бакланов.
Причиной давления США на Россию он назвал стремление Вашингтона «дисциплинировать» все страны и вернуться к ситуации 1990-х годов.
«Американцы по-прежнему исходят из того, что им надо дисциплинировать все страны. Они провели кампанию по давлению на европейские страны, очень цепко держат под контролем Японию. Антироссийские вбросы из Японии носят не только националистический характер, но это еще и давление американцев. Ну и на нас тоже. Они совершенно недовольны тем, что мы проводим подчеркнутую самостоятельную линию и у себя, и в других странах. Им была комфортна ситуация, которая была в начале 1990-х годов, но мы к ней возвращаться не будем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, неназванный представитель МИД РФ заявил РБК, что в США физически нет 300 российских дипломатов, которых предлагают выслать американские сенаторы.
«Те, кто предлагает подобные шаги, видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», - подчеркнул дипломат.
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