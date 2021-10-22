В Германии призвали НАТО начать угрожать России

Североатлантическому альянсу следует продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире радио Deutschlandfunk.

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море», — приводит слова политика РИА Новости.

Как отметила глава Минобороны ФРГ, РФ якобы систематически нарушает воздушное пространство государств-партнеров НАТО, в связи с чем альянсу следует уделить внимание его защите.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в регулярных кибератаках, а также разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.

Вместе с тем министр отметила, что Североатлантический альянс готов к сотрудничеству с Москвой, и необходимо сохранить существующие форматы диалога организации и России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс остается открытым к диалогу с РФ, несмотря на закрытие российской миссии при организации и представительств НАТО в Москве, пишет «Свободная пресса».

