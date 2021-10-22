В Германии призвали НАТО начать угрожать России
Североатлантическому альянсу следует продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире радио Deutschlandfunk.
«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море», — приводит слова политика РИА Новости.
Как отметила глава Минобороны ФРГ, РФ якобы систематически нарушает воздушное пространство государств-партнеров НАТО, в связи с чем альянсу следует уделить внимание его защите.
Кроме того, Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в регулярных кибератаках, а также разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.
Вместе с тем министр отметила, что Североатлантический альянс готов к сотрудничеству с Москвой, и необходимо сохранить существующие форматы диалога организации и России.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс остается открытым к диалогу с РФ, несмотря на закрытие российской миссии при организации и представительств НАТО в Москве, пишет «Свободная пресса».
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