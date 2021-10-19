Песков назвал решение о приостановке работы постпредства РФ при НАТО неизбежным
Приостановление работу российского представительства при НАТО означает оформление фактического состояния отношений с Альянсом, решение было неизбежно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По его словам, отношений никаких и не было, не было никакого диалога.
При этом Песков отметил, что Альянс не скрывал своих намерений сдерживать Россию, а выдворение российских дипломатов стало «последней каплей».
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия от этого никак не пострадает.
6 октября численность сотрудников российской димписсии при Альянсе «без объяснения причин» была сокращена вдвое, после чего в Москве назвали «невозможным» примирение с НАТО.
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