Песков назвал решение о приостановке работы постпредства РФ при НАТО неизбежным

Приостановление работу российского представительства при НАТО означает оформление фактического состояния отношений с Альянсом, решение было неизбежно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, отношений никаких и не было, не было никакого диалога.

При этом Песков отметил, что Альянс не скрывал своих намерений сдерживать Россию, а выдворение российских дипломатов стало «последней каплей».

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Представитель Кремля подчеркнул, что Россия от этого никак не пострадает.

6 октября численность сотрудников российской димписсии при Альянсе «без объяснения причин» была сокращена вдвое, после чего в Москве назвали «невозможным» примирение с НАТО.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:НАТОКремль
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