Песков назвал решение о приостановке работы постпредства РФ при НАТО неизбежным

Приостановление работу российского представительства при НАТО означает оформление фактического состояния отношений с Альянсом, решение было неизбежно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, отношений никаких и не было, не было никакого диалога.

При этом Песков отметил, что Альянс не скрывал своих намерений сдерживать Россию, а выдворение российских дипломатов стало «последней каплей».