МИД России: Позитивных моментов в отношениях с НАТО не осталось

Позитивных моментов в отношениях России и НАТО практически не осталось, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Грушко напомнил, что Североатлантический альянс решил прекратить гражданское и военное сотрудничество с Москвой в сфере общих интересов еще в 2014 году. Как отметил замглавы МИД, организация приостановила совместные проекты в интересах укрепления общей безопасности в сфере противодействия терроризму, стабилизации ситуации в Афганистане, отключилась от системы наблюдения за воздушным пространством.

«На сегодняшний день каких-то позитивных моментов практически не осталось. И то, что мы делали после 2014 года, это нельзя назвать большими проектами», — считает Грушко.

Замминистра подчеркнул, что за прошедшие годы были реализованы определенные меры повышения авиабезопасности в Балтийском регионе. Однако это несравнимо с совместными проектами в период до «до принятия этих очень недальновидных и опасных для общего дела, для европейской безопасности решений».

