Войны не будет. Эксперты о противостоянии США и Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате авиаудара Пентагона вблизи международного аэропорта Багдада, информирует Газета.ru.

Ранее Пентагон подтвердил, что Касем Сулеймани был убит в Ираке в ходе операции ВС США, отмечает RT.

Соединенные Штаты воспринимают КСИР как террористическую организацию. Авиаудар был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Перед военной операцией около здания американского посольства США в Багдаде 31 декабря 2019 года прошли акции протеста. Вашингтон обвинил Тегеран в их организации.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.

«Сейчас Трампу начинать войну новую, когда практически началась избирательная компания, значит потерять свою базу электоральную, которая голосовала за него первый раз, когда он обещал, что выведет Америку из предыдущих войн, которые развязали его предшественники. И пока что они могли себя утешать лишь тем, что Трамп не смог выйти из тех войн, но он не развязал никакой новой войны. Если он начнет эту войну, то он точно проиграет выборы. Я, конечно, не оракул, но мое предсказание такое: Трамп найдет, может быть, какие-то другие методы, например, опять какие-то санкции, но войны он не начнет», - заявил эксперт.