Трамп заявил, что США не нуждаются в посреднике в отношениях с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не требуется посредник для отношений с Ираном.

Как пишет РИА Новости, такое заявление президент сделал журналистам в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп также добавил, что у него нет запланированных встреч с иранскими властями на полях сессии.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил, почему война США с Ираном лишит Трампа президентства.

Напомним, Соединённые Штаты заявили, что имеют доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии и также пообещали их представить на грядущей Генассамблее ООН.

