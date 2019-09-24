Трамп заявил, что США не нуждаются в посреднике в отношениях с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не требуется посредник для отношений с Ираном.
Как пишет РИА Новости, такое заявление президент сделал журналистам в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп также добавил, что у него нет запланированных встреч с иранскими властями на полях сессии.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил, почему война США с Ираном лишит Трампа президентства.
Напомним, Соединённые Штаты заявили, что имеют доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии и также пообещали их представить на грядущей Генассамблее ООН.
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