Военная хитрость. Украина стремится в НАТО через ЕС в обход договоренностей о нейтралитете
Стремление Украины в Евросоюз привет страну в НАТО в разрез с договоренностями о нейтралитете Киева, но это вряд ли случится, заявили эксперты НСН.
Украина на переговорах с российской стороной выдвинула требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС, потому что после вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев озвучил позицию России по поводу возможности Украины вступить в Евросоюз.
По его мнению, Киев не сможет стать членом ЕС без одобрения НАТО и членства в альянсе, передает РИА Новости. Опыт Черногории и Македонии говорит о том, что присоединение к Евросоюзу возможно только после вхождения в Североатлантический альянс.
«Когда Молдавия готовилась вступить в Евросоюз, я почитал текст соглашения – там в конце записано, что страна, которая вступает в ЕС, будет участвовать во всех военных, экономических и других действиях Евросоюза. Это фактически подготовка страны к вступлению в НАТО. Возьмем прибалтийские страны, которые вошли в ЕС – все потом были приняты в НАТО. Ведь пункт о том, что Украина не будет вступать в военные союзы, перечеркнул бы заявления киевской власти о стремлении в НАТО», - сказал Корчмарь.
Генерал армии Анатолий Куликов сделал скептический прогноз о вступлении Украины в Евросоюз прежде всего из-за внутренних проблем организации. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Это её дело. Но я сомневаюсь, что это произойдёт. Евросоюз не знает, что с ней делать. К тому же в ЕС очень много своих проблем. Дай Бог, Евросоюзу самому сохраниться ещё ближайшие пять – семь лет. Мне представляется, что те противоречия, которые возникли внутри этой организации за последние годы, а особенно в этом году, скорее всего, будут рассыпать Европейский Союз», - предположил Куликов.
Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что одним из требований киевской стороны на переговорах является невмешательство России во вступление Украины в Евросоюз. Мединский также назвал предложения Украины на переговорах конструктивным шагом к компромиссу.
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