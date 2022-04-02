Военная хитрость. Украина стремится в НАТО через ЕС в обход договоренностей о нейтралитете

Генерал армии Анатолий Куликов сделал скептический прогноз о вступлении Украины в Евросоюз прежде всего из-за внутренних проблем организации. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Это её дело. Но я сомневаюсь, что это произойдёт. Евросоюз не знает, что с ней делать. К тому же в ЕС очень много своих проблем. Дай Бог, Евросоюзу самому сохраниться ещё ближайшие пять – семь лет. Мне представляется, что те противоречия, которые возникли внутри этой организации за последние годы, а особенно в этом году, скорее всего, будут рассыпать Европейский Союз», - предположил Куликов.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что одним из требований киевской стороны на переговорах является невмешательство России во вступление Украины в Евросоюз. Мединский также назвал предложения Украины на переговорах конструктивным шагом к компромиссу.

