ЕС заявил о поддержке усилий по прекращению конфликта на Украине

Евросоюз поддерживает все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя итоги переговоров РФ и Украины.

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Встреча российской и украинской делегаций состоялась накануне в Турции. Переговоры продлились около трех часов, пишет «Свободная пресса». В рамках переговоров были достигнуты определенные договоренности: в частности, РФ сократит военную активность под Киевом и Черниговом.

«Мы поддерживаем все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта. Состоялось несколько раундов переговоров, мы ожидаем реализации, а также реальных изменений на земле», — цитирует Стано РИА Новости.

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ФОТО: pxhere.com
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