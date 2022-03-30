ЕС заявил о поддержке усилий по прекращению конфликта на Украине

Встреча российской и украинской делегаций состоялась накануне в Турции. Переговоры продлились около трех часов, пишет «Свободная пресса». В рамках переговоров были достигнуты определенные договоренности: в частности, РФ сократит военную активность под Киевом и Черниговом.

«Мы поддерживаем все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта. Состоялось несколько раундов переговоров, мы ожидаем реализации, а также реальных изменений на земле», — цитирует Стано РИА Новости.

