Мединский назвал требование Украины: Россия не мешает вступлению в ЕС
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире Первого канала заявил, что одним из требований киевской стороны на переговорах является невмешательство России в вступление Украины в Евросоюз.
Мединский также назвал предложения Украины на переговорах конструктивным шагом к компромиссу, сообщает ТАСС.
Ранее член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.
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