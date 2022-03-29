Мединский назвал требование Украины: Россия не мешает вступлению в ЕС

Мединский также назвал предложения Украины на переговорах конструктивным шагом к компромиссу, сообщает ТАСС.

Ранее член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.

