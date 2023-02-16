«Вбивают клин»: США обвинили в «разрушении» отношений России и Австрии
Австрия пытается сопротивляться давлению США, но ей это тяжело дается из-за ограниченного бюджета страны, отметил в эфире НСН Иван Сурма.
США и Евросоюз запустили программу в Австрии, согласно которой действует Вена, именно поэтому страна высылает российских дипломатов и не выдает визы, заявил заведующий кафедрой Государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в разговоре с НСН.
Накануне МИД РФ сообщил, что Россия высылает четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры. Отмечается, что австрийские атташе должны покинуть Россию до конца дня 23 февраля. Так, ранее Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Указывалось, что сотрудники дипмиссии «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Иван Сурма отметил, что Вена действует под давлением Вашингтона.
«Высылка дипломатов – это, фактически, реализация программы, которая запущена в Австрии под давлением бюрократии ЕС и США. Речь идет о том, что разрушаются взаимоотношения между Россией и Австрией. До недавнего времени худо или бедно, но Австрия рассматривалась как международная площадка для переговорных процессов, многие вещи можно было урегулировать. Сейчас идет притеснение, высылка наших дипломатов – это серьезный акт. Идет задержка с визами, например, российским участникам во многих международных процессах по разным вопросам. Здесь вбивают сильный, глубокий клин между Россией и Австрией. Хотя Австрия пытается сопротивляться и на политическом уровне декларировать, что не будет обучения контингентов, это целая эпопея с танками Leopard», - сказал Сурма.
Он отметил, что между Россией и Австрией пока что сохранятся «человеческие взаимоотношения». При этом, указал Сурма, давление крупного внешнего участника в виде США крайне чувствительно для такого государства, как Австрия.
«На уровне человеческих взаимоотношений в том или ином формате их (отношения – ред. НСН) удастся сохранить. С Австрией у нас никогда не было явных препираний по каким-то вопросам. Австрия сама по себе страна с определенным госбюджетом. Давление какого-то крупного внешнего участника чувствительно для такого государства, как Австрия, плюс она находится в орбите влияния того, чему подвержена Германия в нынешней ситуации», - резюмировал Сурма.
Ранее, 13 февраля, австрийский телеканал ORF со ссылкой на заявление министра обороны страны Клаудии Таннер сообщил, что Австрия не намерена предоставлять свои полигоны для обучения украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2 немецкого производства. Таннер назвала вопрос поддержки Украины «суверенным решением каждого государства в рамках собственных законов», апеллируя к закрепленному в конституции нейтральному статусу Австрии, сообщает НСН.
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