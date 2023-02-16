«Вбивают клин»: США обвинили в «разрушении» отношений России и Австрии

Накануне МИД РФ сообщил, что Россия высылает четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры. Отмечается, что австрийские атташе должны покинуть Россию до конца дня 23 февраля. Так, ранее Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Указывалось, что сотрудники дипмиссии «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Иван Сурма отметил, что Вена действует под давлением Вашингтона.

«Высылка дипломатов – это, фактически, реализация программы, которая запущена в Австрии под давлением бюрократии ЕС и США. Речь идет о том, что разрушаются взаимоотношения между Россией и Австрией. До недавнего времени худо или бедно, но Австрия рассматривалась как международная площадка для переговорных процессов, многие вещи можно было урегулировать. Сейчас идет притеснение, высылка наших дипломатов – это серьезный акт. Идет задержка с визами, например, российским участникам во многих международных процессах по разным вопросам. Здесь вбивают сильный, глубокий клин между Россией и Австрией. Хотя Австрия пытается сопротивляться и на политическом уровне декларировать, что не будет обучения контингентов, это целая эпопея с танками Leopard», - сказал Сурма.

Он отметил, что между Россией и Австрией пока что сохранятся «человеческие взаимоотношения». При этом, указал Сурма, давление крупного внешнего участника в виде США крайне чувствительно для такого государства, как Австрия.