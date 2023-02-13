Австрия отказалась учить украинских военных управлять «Леопардами»
В Австрии не намерены обучать украинских военных управлению танками Leopard 2 на своих полигонах, передали местные СМИ со ссылкой на министра обороны республики Клаудию Таннер.
Вопрос поддержки украинской армии - «суверенное решение каждого государства», пояснила глава военного ведомства.
Официальная Вена держится «остатков нейтралитета», отмечают журналисты.
По словам эксперта по международному праву Ральфа Яника, Австрия старается соблюдать баланс в отношениях с западными партнерами и пытается демонстрировать независимость в решениях по поддержке Украины.
Германия 13 февраля начала обучать украинских танкистов управлению Leopard 2, заявили в минобороны ФРГ. Тренировки пройдут на полигоне у города Мунстер, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru