Австрия отказалась учить украинских военных управлять «Леопардами»

Вопрос поддержки украинской армии - «суверенное решение каждого государства», пояснила глава военного ведомства.

Официальная Вена держится «остатков нейтралитета», отмечают журналисты.

По словам эксперта по международному праву Ральфа Яника, Австрия старается соблюдать баланс в отношениях с западными партнерами и пытается демонстрировать независимость в решениях по поддержке Украины.

Германия 13 февраля начала обучать украинских танкистов управлению Leopard 2, заявили в минобороны ФРГ. Тренировки пройдут на полигоне у города Мунстер, сообщает НСН.

