Россия высылает четырех австрийских дипломатов

Отмечается, что австрийские атташе должны покинуть Россию до конца дня 23 февраля. Также МИД РФ обратил внимание посла Австрии на сложности с выдачей виз для российских делегаций.

Ранее Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Отмечалось, что двое из дипломатов — члены постоянной миссии при ООН в Вене, которые «предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире». Еще двое россиян, объявленных персонами нон грата, работают в посольстве РФ. По данным МИД, сотрудники дипмиссии «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

