Россия высылает четырех австрийских дипломатов
Россия высылает четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры, сообщает МИД России.
Отмечается, что австрийские атташе должны покинуть Россию до конца дня 23 февраля. Также МИД РФ обратил внимание посла Австрии на сложности с выдачей виз для российских делегаций.
Ранее Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Отмечалось, что двое из дипломатов — члены постоянной миссии при ООН в Вене, которые «предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире». Еще двое россиян, объявленных персонами нон грата, работают в посольстве РФ. По данным МИД, сотрудники дипмиссии «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru