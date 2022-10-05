Австрия разрешила «Газпрому» возобновить транзит газа в Италию

«Газпром» пришёл к соглашению с Австрией о возобновлении транзита голубого топлива через территорию этой страны в Италию. Об этом объявлено в официальных аккаунтах российского концерна в соцсетях.

Уточняется, что «Газпром» вместе с итальянскими потребителями газа определили вариант взаимодействия, который возможен при новых регулятивных изменениях, вступивших в силу в Австрии в конце сентября. По информации Telegram-канала «Радиоточка НСН», холдинг 1 октября объявил, что вынужденно прекратил перекачку газа через Австрию в Италию в связи с отказом оператора верифицировать транспортные номинации.

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Согласно достигнутым на дням договорённостям, оператор Австрии теперь готов подтвердить данные документы, после чего поставки газа в РФ в Италию возобновятся. «Газпром» поставляет топливо в Италию и Австрию по двум Трансавстрийским газопроводам.

По данным итальянских властей, подземные хранилища страны заполнены голубым топливом на 90%. Это позволяет Италии даже экспортировать в другие страны 18 - 20 миллионов кубометров газа в сутки. К октябрю Италия сумела сократить долю российского газа в своем импорте до 10% по сравнению с началом текущего года.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ИталияТранзит ГазаГазпром
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