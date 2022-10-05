Австрия разрешила «Газпрому» возобновить транзит газа в Италию

«Газпром» пришёл к соглашению с Австрией о возобновлении транзита голубого топлива через территорию этой страны в Италию. Об этом объявлено в официальных аккаунтах российского концерна в соцсетях.

Уточняется, что «Газпром» вместе с итальянскими потребителями газа определили вариант взаимодействия, который возможен при новых регулятивных изменениях, вступивших в силу в Австрии в конце сентября. По информации Telegram-канала «Радиоточка НСН», холдинг 1 октября объявил, что вынужденно прекратил перекачку газа через Австрию в Италию в связи с отказом оператора верифицировать транспортные номинации.