Австрия выступает против введения ограничений на посещение стран ЕС россиянами
Вена скептически относится к возможному запрету на въезд в ЕС для российских туристов и считает его контрпродуктивным. Об этом заявили в МИД альпийской республики.
«Это исключило бы гражданское общество и представителей оппозиции, а также, ограничило возможность приехать в Австрию родственникам австрийцев, проживающих в РФ», — отмечается на сайте австрийского МИД.
Как указывается на сайте, за введение запрета высказались такие страны, как Польша, Чехия, страны Балтии и Скандинавии, в то же время Германия и Словения выступили против запрета.
Австрийское дипведомство назвало запрет на выдачу виз также контрпродуктивным для борьбы с «дезинформацией» в России.
Как добили в министерстве, при поездке в Евросоюз у россиян есть возможность «узнать» о действиях ВС РФ на Украине.
Ранее ООН выступила против дискриминации россиян.
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