Австрия выступает против введения ограничений на посещение стран ЕС россиянами

Вена скептически относится к возможному запрету на въезд в ЕС для российских туристов и считает его контрпродуктивным. Об этом заявили в МИД альпийской республики.

«Это исключило бы гражданское общество и представителей оппозиции, а также, ограничило возможность приехать в Австрию родственникам австрийцев, проживающих в РФ», — отмечается на сайте австрийского МИД.

Как указывается на сайте, за введение запрета высказались такие страны, как Польша, Чехия, страны Балтии и Скандинавии, в то же время Германия и Словения выступили против запрета.