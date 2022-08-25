Австрия выступает против введения ограничений на посещение стран ЕС россиянами

Вена скептически относится к возможному запрету на въезд в ЕС для российских туристов и считает его контрпродуктивным. Об этом заявили в МИД альпийской республики.

«Это исключило бы гражданское общество и представителей оппозиции, а также, ограничило возможность приехать в Австрию родственникам австрийцев, проживающих в РФ», — отмечается на сайте австрийского МИД.

Как указывается на сайте, за введение запрета высказались такие страны, как Польша, Чехия, страны Балтии и Скандинавии, в то же время Германия и Словения выступили против запрета.

Польша потребовала от всех стран Евросоюза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Австрийское дипведомство назвало запрет на выдачу виз также контрпродуктивным для борьбы с «дезинформацией» в России.

Как добили в министерстве, при поездке в Евросоюз у россиян есть возможность «узнать» о действиях ВС РФ на Украине.

Ранее ООН выступила против дискриминации россиян.

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ФОТО: РИА Новости
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