Граждане уверены, что это сфабрикованные обвинения на фоне политических игр в стране. Турецкие власти на этом фоне запретили проведение митингов до 10 сентября, чем также взбудоражили местное население.

Протесты охватили регион еще в марте, когда и стартовала волна уголовных дел против политических оппонентов Эрдогана.

В марте власти Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, его пресс-секретаря Мурата Онгуна и 105 сотрудников мэрии. Еще в 2022 года Имамоглу называли главным соперником Эрдогана на выборах президента.

19 марта главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании мэра города по делу об организации, занимающейся коррупцией, подкупом и содействием террористической деятельности, то есть запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Сам оппозиционный политик заявил, что не собирается «сдаваться под давлением властей». Задержание мэра Стамбула привело к началу массовых акций протеста.

Президент Турции отрицает обвинения в политическом характере задержания, он уверен, что представители партии сами играют на этой теме, чтобы избежать наказания.

В июле Экрема Имамоглу приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы.

Уголовное дело возбудили после высказываний чиновника в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека. В итоге его признали виновным в «публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей».

«Мы не нарушили ничьих прав и не позволим нарушать наши. Я продолжу сражаться против тех, кто творит зло, и тех, кто сам является злом», - подчеркнул Имамоглу в суде.

Имамоглу подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве

В начале июля сотрудники турецкой полиции также задержали мэров трех крупных городов — Аданы, Антальи и Адыямана. Они проходят по делу о коррупции в администрациях.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Востоковеды объясняют арест Имамоглу тем, что оппозиционный политик стал препятствием для Эрдогана к фактически неограниченной власти султана. В частности, об этом в разговоре с НСН заявил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«С одной стороны, полагаю, в Турции есть определенная группа, которая толкает Эрдогана на следующие выборы, хотя сам Эрдоган не очень-то и рассчитывал на то, что еще раз будет в них участвовать (да он и не может в них участвовать, если следовать конституции). С другой стороны, все укладывается в парадигму последних двух лет, когда сложилось впечатление, что Эрдоган на всех парах фактически идет к должности султана. Но, думаю, популярность Эрдогана в крупных городах не повысится, шансов у его Партии справедливости и развития в крупных урбанистических центрах не очень много», — отметил эксперт.