В Стамбуле вспыхнули массовые протесты из-за борьбы Эрдогана с оппозицией
В Стамбуле начались массовые протесты, которые переросли в стычки с сотрудниками полиции на улицах. Это произошло из-за недовольства сторонников оппозиционной партии политикой главы государства.
В Стамбуле снова неспокойно: жители вышли на улицы, выступая против политических решений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по отстранению руководства Народно-республиканской партии (НРП) от исполнения обязанностей и передаче партийного управления временному совету.
Массовые митинги начались возле офиса партии и переросли в стычки с полицией, кадры столкновений публикуют турецкие СМИ. В настоящее время нет информации о пострадавших или задержанных.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
В начале месяца суд признал недействительными итоги конгресса, на котором главой регионального отделения в Стамбуле был избран Озгюр Челик. Его обвиняют в махинациях, как и лидера всей партии НРП – Озгюра Озеля.
Граждане уверены, что это сфабрикованные обвинения на фоне политических игр в стране. Турецкие власти на этом фоне запретили проведение митингов до 10 сентября, чем также взбудоражили местное население.
Протесты охватили регион еще в марте, когда и стартовала волна уголовных дел против политических оппонентов Эрдогана.
В марте власти Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, его пресс-секретаря Мурата Онгуна и 105 сотрудников мэрии. Еще в 2022 года Имамоглу называли главным соперником Эрдогана на выборах президента.
19 марта главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании мэра города по делу об организации, занимающейся коррупцией, подкупом и содействием террористической деятельности, то есть запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Сам оппозиционный политик заявил, что не собирается «сдаваться под давлением властей». Задержание мэра Стамбула привело к началу массовых акций протеста.
Президент Турции отрицает обвинения в политическом характере задержания, он уверен, что представители партии сами играют на этой теме, чтобы избежать наказания.
В июле Экрема Имамоглу приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы.
Уголовное дело возбудили после высказываний чиновника в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека. В итоге его признали виновным в «публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей».
«Мы не нарушили ничьих прав и не позволим нарушать наши. Я продолжу сражаться против тех, кто творит зло, и тех, кто сам является злом», - подчеркнул Имамоглу в суде.
Имамоглу подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве
В начале июля сотрудники турецкой полиции также задержали мэров трех крупных городов — Аданы, Антальи и Адыямана. Они проходят по делу о коррупции в администрациях.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Востоковеды объясняют арест Имамоглу тем, что оппозиционный политик стал препятствием для Эрдогана к фактически неограниченной власти султана. В частности, об этом в разговоре с НСН заявил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
«С одной стороны, полагаю, в Турции есть определенная группа, которая толкает Эрдогана на следующие выборы, хотя сам Эрдоган не очень-то и рассчитывал на то, что еще раз будет в них участвовать (да он и не может в них участвовать, если следовать конституции). С другой стороны, все укладывается в парадигму последних двух лет, когда сложилось впечатление, что Эрдоган на всех парах фактически идет к должности султана. Но, думаю, популярность Эрдогана в крупных городах не повысится, шансов у его Партии справедливости и развития в крупных урбанистических центрах не очень много», — отметил эксперт.
Однако на государственный переворот в Турции рассчитывать не стоит, убежден он.
«У Имамоглу очень серьезный авторитет среди избирателей. Сколько Эрдоган ни пытался его посадить на прошлых выборах, он все равно стал мэром Стамбула. Это очень сильный кандидат, тем более, что мы видим, как протестует население Стамбула и Анкары. Вряд ли Эрдоган сумеет справиться с жителями этих двух городов. Впрочем, в госпереворот эти протесты вряд ли перерастут — избиратели не смогут его провести», - добавил он.
Политическое давление, оказываемое на мэра Стамбула Экрема Имамоглу, только повысит его рейтинг и лояльность к нему турецкого общества, к тому же сегодня его поддерживают курды и те, кто ранее поддерживал нынешнего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в беседе с НСН заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре.
«Те, кто поддерживает Имамоглу, считают, что Эрдоган убирает конкурента. На последних выборах разница между Имамоглу и Эрдоганом была небольшая. Также с тех пор экономическая ситуация в стране особо не изменилась, что тоже на руку Имамоглу. Поэтому, я думаю, что на этих выборах у него будет шанс. Конечно, Эрдоган сегодня все еще остается самым популярным лидером. Но до выборов еще три года, а Имамоглу уже активно начал свою предвыборную кампанию, что могло напрячь Эрдогана. Также еще будут идти судебные процессы, и многие считают, что это только усиливает позицию Имамоглу, так как образ пострадавшего вызывает больше симпатии. Это характерно для турецкого общества. Также было и с Эрдоганом. Но Имамоглу надо будет доказать на суде, что аннулирование диплома неоправданно, иначе без высшего образования гражданин Турции не может быть кандидатом в президенты», - рассказал он.
По словам Дюрре, Имамоглу пользуется поддержкой значительной части населения, его досрочная предвыборная кампания уже доказала, что он популярен у народа.
Власти Турции добились аннулирования диплома Имамоглу, так как он получал высшее образование в Северном Кипре, а потом перевелся в Стамбул, но кипрский вуз тогда еще не был признан Турцией, поэтому в переводе нашли формальные нарушения.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о ситуации вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Политик добавил, что у правительства нет времени на «перепалки» с оппозицией, так как оно занято решением проблем в стране.
Выборы президента Турции пройдут по плану – в 2028 году, тема их досрочного проведения не обсуждается, заявил ране лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
