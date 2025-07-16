Главного оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана отправили в тюрьму

Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают главным оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы. Об этом сообщает HaberTurk.

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Уголовное дело возбудили после высказываний чиновника в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека. В итоге его признали виновным в «публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей».

«Мы не нарушили ничьих прав и не позволим нарушать наши. Я продолжу сражаться против тех, кто творит зло, и тех, кто сам является злом», - подчеркнул Имамоглу в суде.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Михаэль Галер заявил, что Евросоюзу необходимо заморозить контакты с Эрдоганом до освобождения Имамоглу, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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