Главного оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана отправили в тюрьму
Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают главным оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы. Об этом сообщает HaberTurk.
Уголовное дело возбудили после высказываний чиновника в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека. В итоге его признали виновным в «публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей».
«Мы не нарушили ничьих прав и не позволим нарушать наши. Я продолжу сражаться против тех, кто творит зло, и тех, кто сам является злом», - подчеркнул Имамоглу в суде.
Ранее депутат Европарламента от ФРГ Михаэль Галер заявил, что Евросоюзу необходимо заморозить контакты с Эрдоганом до освобождения Имамоглу, сообщает RT.
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