Главного оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана отправили в тюрьму

Уголовное дело возбудили после высказываний чиновника в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека. В итоге его признали виновным в «публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей».

«Мы не нарушили ничьих прав и не позволим нарушать наши. Я продолжу сражаться против тех, кто творит зло, и тех, кто сам является злом», - подчеркнул Имамоглу в суде.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Михаэль Галер заявил, что Евросоюзу необходимо заморозить контакты с Эрдоганом до освобождения Имамоглу, сообщает RT.

