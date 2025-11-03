В России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита

Норма федерального закона о блокировке сим-карт при превышении установленного лимита вступила в силу в России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Мах.

Политик обратил внимание, что в текущем году было принято десять законов по борьбе с мошенничеством, пишет RT. Темпы роста киберпреступлений удалось остановить, общее число зарегистрированных случаев сократилось впервые за несколько лет.

Так, в России начал действовать закон, разрешающий гражданину зарегистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, мигранту - не более десяти. В случае превышения лимита предусмотрена блокировка сим-карты. По состоянию на октябрь превышение порога по числу номеров зарегистрировали у 89 тысяч абонентов, на них было оформлено около 6,5 млн номеров. При этом у 37 тысяч мигрантов выявили 757 тысяч сим-карт.

Между тем Вячеслав Володин призвал перечислять на спецсчета пенсии гражданам-иноагентам, проживающим за пределами России.

