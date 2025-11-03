Более 2500 автомобилей ожидают выезда из Белоруссии в Польшу

Очередь из автомобилей, которые ожидают выезда из Белоруссии в Польшу, увеличилась в шесть раз в связи с ограничением Литвой пропуска машин через автодорожные пункты на литовско-белорусской границе. Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Речь идет о легковых автомобилях, которые следуют через пункт «Брест», пишет RT.

«Если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300-400 автомобилей, то сегодня эта цифра превысила 2500», - отметили в ведомстве.

При этом грузовые авто, выезжавшие в Европу через границу с Литвой, переориентировались на польское и латвийское направления. Рост очередей наблюдался в первые несколько суток после ограничений. По данным таможенного комитета, выезда из пункта «Козловичи» (польское направление) ожидают 2100 грузовых машин, из «Григоровщины» (латвийское) - 520.

Ранее Литва закрыла до 30 ноября пропуск автомобилей через границу с Белоруссией. Республика допустила, что ограничения могут продлить.

