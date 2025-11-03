Во Владимирской области столкнулись восемь машин, пострадали четверо

Восемь автомобилей столкнулись во Владимирской области, есть пострадавшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла около 05.20 мск на 322 километре трассы М-12. На месте ЧП работает полиция.

«Предварительная информация: столкновение нескольких транспортных средств… Три большегруза и пять легковых автомобилей», - рассказали в УМВД.

По данным ведомства, за помощью медиков обратились четверо взрослых.

В свою очередь, региональное управление МЧС рассказало, что в ДТП попали два грузовика и шесть легковушек. Специалисты проводили деблокировку одного пострадавшего.

Ранее в Рязани пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего ребенка на тротуаре.

