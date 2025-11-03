Во Владимирской области столкнулись восемь машин, пострадали четверо
Восемь автомобилей столкнулись во Владимирской области, есть пострадавшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Авария произошла около 05.20 мск на 322 километре трассы М-12. На месте ЧП работает полиция.
«Предварительная информация: столкновение нескольких транспортных средств… Три большегруза и пять легковых автомобилей», - рассказали в УМВД.
По данным ведомства, за помощью медиков обратились четверо взрослых.
В свою очередь, региональное управление МЧС рассказало, что в ДТП попали два грузовика и шесть легковушек. Специалисты проводили деблокировку одного пострадавшего.
Ранее в Рязани пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего ребенка на тротуаре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
- Во Владимирской области столкнулись восемь машин, пострадали четверо
- В России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита
- Трамп объявил об отказе США поставлять Киеву Tomahawk
- Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в тайных ядерных испытаниях
- Путин присудил награду за вклад в укрепление единства нации
- В Индии не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
- Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за пару месяцев
- Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
- Умерла журналист «Известий» Мария Фролова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru