Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
Оставшихся без присмотра родителей 35 детей вернули из России в Узбекистан при содействии компетентных органов двух стран. Об этом говорится в сообщении информационного агентства Дунё МИД республики.
Так, 9-16 октября было выявлено и возвращено на территорию Узбекистана 16 несовершеннолетних из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Специалисты ведомств установили их персональные данные, оформили документы, организовали медицинское обследование. Детей отправили в Ташкент.
Кроме того, компетентные органы оказали содействие по возвращению в Узбекистан 19 несовершеннолетних детей, которые остались без присмотра в Екатеринбурге, Волгограде, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Абакане, Махачкале. Их возвратили на родину 1 ноября.
В апреле в Узбекистан вернулись 16 детей из республики, оставшихся без попечения родителей.
Ранее гражданку России и ее шестилетнего сына вернули домой с Украины, процесс состоялся при посредничестве Катара, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за пару месяцев
- Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
- Умерла журналист «Известий» Мария Фролова
- Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными лидерами, с которыми нельзя играть
- В РФ открыли новый вид вымершего медведя весом 700 кг
- ГАИ: Отказ снять обложку с прав грозит водителю арестом на 15 суток
- СМИ: Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
- СМИ: Конкретика о вводе международных сил в Газу появится вскоре
- Трамп осудил лишение титулов принца Эндрю королем Карлом III
- Минобороны: ПВО за ночь сбили 64 БПЛА ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru