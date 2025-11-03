Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей

Оставшихся без присмотра родителей 35 детей вернули из России в Узбекистан при содействии компетентных органов двух стран. Об этом говорится в сообщении информационного агентства Дунё МИД республики.

Так, 9-16 октября было выявлено и возвращено на территорию Узбекистана 16 несовершеннолетних из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Специалисты ведомств установили их персональные данные, оформили документы, организовали медицинское обследование. Детей отправили в Ташкент.

Кроме того, компетентные органы оказали содействие по возвращению в Узбекистан 19 несовершеннолетних детей, которые остались без присмотра в Екатеринбурге, Волгограде, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Абакане, Махачкале. Их возвратили на родину 1 ноября.

В апреле в Узбекистан вернулись 16 детей из республики, оставшихся без попечения родителей.

